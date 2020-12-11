شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا الاوافد الجديد على مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2020-2021. إصابة لاعبه صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية.
وكان صالح جمعة، المنتقل حديثاً من الأهلي لسيراميكا قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع قليلة، قبل أن يعلن اللاعب شفائه من الفيروس.
وأثبتت المسحة التي أجراها فريق سيراميكا قبل استهلال مشواره بالدوري الممتاز إيجابية عينة صالح جمعة دون باقي لاعبي الفريق.
ويلتقي سيراميكا بالانتاج مساء اليوم الجمعة في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز.
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