شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يطمئن علي أيمن يونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجري عبدالحليم على، مدير الكرة بنادي الزمالك، اتصالاً هاتفياً بأيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بالزمالك «الجمعة». وتعرض يونس، لواقعة اعتداء عقب أداء صلاة الجمعة، من بعض الجماهير، وقاموا بتحطيم زجاج سيارته. وحرص عبدالحليم، على الإطمئنان على يونس، بعد الاعتداء عليه. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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