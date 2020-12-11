شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور خارج قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز في الدوري ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق لمباراة بيراميدز، المقرر لها، مساء الأحد، بمستهل مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021.

واختار حسام حسن 22 لاعبًا لقائمة الاتحاد في مواجهة بيراميدز، ليس من بينهم حسام عاشور، نجم الأهلى السابق، وهم:

حراسة المرمى: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيى، السيد سالم، صبري رحيل، محمود رزق.

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عبدالسميع إبراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، أحمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: خالد قمر، أحمد راشد، ويليامز روماريو.