شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماقاله «شيكابالا» للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود عبدالرازق، شيكابالا، جلسة مع لاعبي الزمالك «الجمعة»، لتحفيزهم لتحقيق الفوز على المقاولون. ويلتقي الزمالك مع المقاولون «السبت» على ملعب الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الاولي للدوري. وقال شيكابالا، خلال الجلسة: «الزمالك وجماهيره يستحقون منا ان نقاتل داخل الملعب من اجلهم، خلال الموسم الحالي». الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ماقاله «شيكابالا» للاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.