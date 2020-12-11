شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يجهز مفاجأة أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجهز البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لمفاجآة لمواجهة المقاولون.

ويلتقي الزمالك، مع المقاولون، «السبت»، ضمن مباريات الجولة الاولي للدوري، والتي ستجري على ملعب الكلية الحربية.

ووضح من خلال التدريبات، ان باتشيكو، سيخوض المواجهة برأسي حربة، حيث سيدفع بمصطفي محمد، والي جواره حميد احداد، الوافد الجديد للفريق.