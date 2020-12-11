شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة سوبر على رادار الأهلي في الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى رحلة البحث عن صفقات جديدة لتدعيم الفريق قبل مونديال الأندية. ووفقًا لمصدر داخل النادى، فإن اللجنة وضعت التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي، في دائرة اهتمامها، من أجل الحصول على خدماته في موسم الانتقالات الشتوية المقبل، تنفيذًا لرغبة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، في تدعيم مركز رأس الحربة، بعد استبعاد السنغالي بادجي من قائمة الفريق، إلى جانب تراجع مستوى مروان محسن، والرغبة في الاستعداد بقوة لمونديال الأندية ودوري أبطال أفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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