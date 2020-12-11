شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يسقط العين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قلب فريق القادسية تأخره أمام مضيفه العين إلى انتصار بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في افتتاحية لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. افتتح العين التسجيل عن طريق مدافعه باستوس (د: 36)، وبعد مرور دقيقتين فقط أحرز نجم القادسية حسن العمري هدف التعادل (د: 38)، وفي الشوط الثاني عاد حسن العمري ليهز شباك العين مجدداً بإحراز الهدف الثاني للقادسية (د: 79)، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة يصعد فريق القادسية مؤقتاً للمركز الرابع برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد العين عند سبع نقاط وفي المركز الثالث عشر.



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