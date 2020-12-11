شكرا لقرائتكم الأهلى يجرى رابيد تيست قبل مواجهة المقاصة فى انطلاقة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى فريق الأهلي تحليل «رابيد تيست» اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، استعاد فريق الأهلي جميع لاعبيه المُصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد والذي يستهله المارد الأحمر الأحد المقبل بمواجهة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري، وكان آخر المُتعافين من فيروس كورونا هو أحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق الصيف الجاري قادماً من وادي دجلة وبعد الانتقال للأهلى بـ24 ساعة أُصيب اللاعب بكورنا ليغيب عن تدريبات الفريق الماضية قبل أن يُعلن أمس تعافيه من الفيروس وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

كما تعافى الثلاثي وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، من فيروس كورونا الذي ضربهم مؤخراً وحرمهم من تدريبات ومباريات الفريق الماضية ، وشارك الثلاثى فى المران الجماعى الذى أقيم عصر أمس الثلاثاء على ملعب التتش وجاءت مشاركة الثلاثى بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة.

ومن قبلهم تعافى أكثر من لاعب بالأهلي كان قد اُصيب بكورونا يأتي في مقدمتهم محمود عبد المنعم "كهربا" ، ويأمل الجهاز الفني في عدم إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل انطلاق الدوري حتى يستفيد الفريق من جميع نجومه بعدما تمكن المارد الأحمر أخيراً من هزيمة كورونا وعدم تواجد أي لاعب في قائمة الفريق حالياً علماً بأن الفريق سيُجرى مسحة جديدة قبل إنطلاق الدوري