شكرا لقرائتكم جمال محمد على يحضر عمومية الكاف بمشاركة انفانتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي عن طريق برنامج "زووم"، والتي بدأت اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهرا، حتي الساعة الواحدة والنصف، بحضور 47 اتحادا بالإضافة الى اللجنة التنفيذية للكاف وممثلي الفيفا.

وتمت مناقشة 24 بندا، وبدا الاجتماع بكلمة من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ثم رئيس الاتحاد الأفريقي، وقد أشاد انفانتينو بتنظيم مصر لبطولة امم افريقيا 2019 وبطولة الشباب تحت 23 سنة وهنأ الاهلي والزمالك ونهضة بركان علي البطولات الافريقية، وأشاد بتنظيم حفل جائزة الأفضل في الغردقة.



جمال محمد على



جمال محمد علي

وأشار ان الفيفا مر بجائحة الفساد منذ 5 سنوات وعاد أقوي بخطة طموحة، وأشاد بعودة البطولات في البلاد الافريقية ثم المنتخبات وشكر الجميع علي عودة النشاط رغم جائحة كورونا.وقال انة يأمل في مشاركة إفريقية قوية من خلال بكأس العالم بقطر.

ويتمني رئيس الفيفا أن يتنافس علي القمة 50 ناد بدلا من تنافس 10 أندية، وأن تعتلي فرق افريقيا قمة كرة القدم العالمية وهو ما يحتاج لمجهود كبير من الجميع.

وصرح ان الفيفا استثمر في البنية التحتية 500 مليون دولار في 300 مشروع بافريقيا.وركز علي زيادة عدد الفرق للسيدات في كأس العالم من 24 الي 32 فريق.



وقرر الاتحاد الأفريقي " الكاف" الآتي:

١-ترشيح عيسي حياتو رئيسا شرفيا للاتحاد الافريقي

٢- عقد جمعية عمومية للاتحاد الافريقي في مارس 2021

٣- سوف ينتخب في مارس 2021 اللجنة التنفيذية الكاف وأيضا ممثلي افريقيا في الفيفا وانتخاب الجهاز القضائي بالكاف وانتخاب لجنة الحوكمة وايضا التدقيق المالي.

٤- وقف الجميع دقيقة حداد علي وفاة عدد من قيادات كرة القدم بافريقيا.

٥-صدق المجتمعون علي مساعدات الإتحاد الافريقي للاتحادات بمبلغ 13.6 مليون دولار بسبب جائحة كورونا.