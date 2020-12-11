بـ«قوالب طوب».. أيمن يونس يروي تفاصيل الاعتداء عليه عقب صلاة الجمعة

بعد واقعة الاعتداء عليه روى أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل الاعتداء عليه عقب صلاة الجمعة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال يونس، في تصريحات خاصة لموقع "الوطن سبورت"، إن مجموعة من الجماهير تجمعت حوله بعد الصلاة وهو داخل سيارته، للحديث عن أحوال فريق الكرة بالنادي الأبيض، حيث تحدث معهم بشكل طبيعي، وفجأة أخرج هؤلاء الأشخاص قوالب طوب وشرعوا في الاعتداء عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

وأضاف: "ستر ربنا أني قفلت زجاج السيارة بشكل سريع، وهم واصلوا قذف الطوب والحجارة، ومش عارف أعمل محضر في مين".

وتصاعدت الأمور داخل القلعة البيضاء، أمس الخميس، بعد تدشين جماهير نادي الزمالك هاشتاج بعنوان "طرد لجنة الفشل"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

احتوى الهاشتاج على أكثر من 20 ألف تغريدة، عبر خلالها محبو الأبيض عن غضبهم من تواجد اللجنة الحالية بالقلعة البيضاء، عقب البيان الذي صدر من اللجنة من أجل توضيح الموقف المالي الخاص بالنادي قبل بدء الموسم الجديد.

ووسط كل الأزمات يستعد فريق الكرة بالزمالك، لمواجهة المقاولون العرب غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز.