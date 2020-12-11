مجلة "تايم" تختار ليبرون جيمس رياضي العام 2020

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لوس انجليس: اختير نجم كرة السلة الاميركية ليبرون جيمس المتوّج بلقب دوري المحترفين، أفضل رياضي في العام 2020 بحسب مجلة "تايم" الخميس.

وبعد نيله جائزة مجلة "سبورتس إيلوستريتد" الرياضية، حصل نجم لوس أنجليس ليكرز على هذا التكريم، بسبب انجازاته الرياضية والتزامه الاجتماعي خارج الملاعب.

واحرز "الملك" لقبه الرابع في دوري "ان بي ايه" في عشر سنوات، ومع ثالث ناد مختلف، لتتويجه سابقا مع ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز.

وحيّت المجلة التزام ليبرون (35 عاما) قبل الانتخابات الرئاسية الاخيرة، حيث دعا من خلال جمعية "أكثر من صوت" الاميركيين-الافارقة إلى تسجيل اسمائهم في اللوائح الانتخابية والمشاركة بكثافة.

ودعم جيمس هذه الحركة جاذبا رياضيين آخرين وذلك على منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه مثلا 48 مليون شخص في موقع تويتر.