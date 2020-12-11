شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف عن قميصه فى الموسم القادم: "تيشيرت جديد بطموح جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النادى الأهلى، عن زى الفريق خلال الموسم الجديد، الذى يظهر به لأول مرة خلال مباراة مصر المقاصة، فى انطلاق مبارايات الفريق فى بطولة الدورى المصرى، المقرر إقامتها مساء الأحد القادم، مؤكدا أنه "تيشيرت جديد بطموح جديد".





وخضع لاعبو فريق الأهلى لجلسة تصوير خلال الأيام الماضية بالقميص الجديد، الذى سيظهر به الفريق بعد غدٍ، الأحد، فى أولى مباريات الفريق ببطولة الدورى للموسم الجديد، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات استلام القميص الجديد الذى سيظهر مع انطلاقة بطولة الدورى الممتاز التى يحمل الأهلى لقبها للمرة الـ42 فى تاريخه.







ابيض

ازرق

وأكد مسئولو الأهلى أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوى التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسى للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه، وكشف مسئولو الأهلى أن القميص الجديد لا يحمل النجمة التاسعة، رغم فوز الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الكاف فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة.

كما أعلن النادي الأهلي غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب فى "ظافر" القدم، وقال الأهلي إن الشحات خضع لعملية جراحية فى ظافر القدم اليوم، الجمعة، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي.

ويغيب الشحات عن أولى مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يستهلها الأحمر أمام فريق سونيديب بطل النيجر للإصابة، حيث أجرى اللاعب جراحة اليوم، الجمعة، فى "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة 10 أيام على أقل تقدير، ليتأكد غياب الشحات عن اكثر من مباراة بالدوري قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها يوم 22 أو 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 للبطولة التي توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وبذلك يغيب الشحات عن إنطلاقة بطولتي الدوري والتى يستهلها الأحمر بعد غد، الأحد، أمام المقاصة، كما يغيب عن انطلاقة الفريق فى بطولة أفريقيا.