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شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يحضر عمومية الكاف بمشاركة إنفانتينو.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي عن طريق برنامج "زووم"، والتى بدأت اليوم فى الثانية عشرة ظهرا وحتى الواحدة والنصف، بحضور 47 اتحادا بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية للكاف وممثلي الفيفا.
وتمت مناقشة 24 بندا، وبدا الاجتماع بكلمة من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ثم رئيس الاتحاد الأفريقي، وأشاد انفانتينو بتنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019 وبطولة الشباب تحت 23 سنة، وهنأ الأهلي والزمالك ونهضة بركان على البطولات الأفريقية، وأشاد بتنظيم حفل جائزة الأفضل في الغردقة.
جمال محمد على
جمال محمد على
وأشار إلى أن الفيفا مر بجائحة الفساد منذ 5 سنوات وعاد أقوى بخطة طموحة، وأشاد بعودة البطولات في البلاد الافريقية ثم المنتخبات وشكر الجميع علي عودة النشاط رغم جائحة كورونا.وقال انة يأمل في مشاركة إفريقية قوية من خلال بكأس العالم بقطر.
ويتمني رئيس الفيفا أن يتنافس على القمة 50 ناديا بدلا من 10، وأن تعتلي فرق أفريقيا قمة كرة القدم العالمية وهو ما يحتاج لمجهود كبير من الجميع، مؤكدا أن الفيفا استثمر فى البنية التحتية 500 مليون دولار فى 300 مشروع بأفريقيا، وركز على زيادة عدد الفرق للسيدات في كأس العالم من 24 الي 32 فريق.
وقرر الاتحاد الأفريقي " الكاف" الآتي:
١-ترشيح عيسي حياتو رئيسا شرفيا للاتحاد الافريقي
٢- عقد جمعية عمومية للاتحاد الافريقي في مارس 2021
٣- سوف ينتخب في مارس 2021 اللجنة التنفيذية الكاف وأيضا ممثلي افريقيا في الفيفا وانتخاب الجهاز القضائي بالكاف وانتخاب لجنة الحوكمة وايضا التدقيق المالي.
٤- وقف الجميع دقيقة حداد علي وفاة عدد من قيادات كرة القدم بافريقيا.
٥-صدق المجتمعون علي مساعدات الإتحاد الافريقي للاتحادات بمبلغ 13.6 مليون دولار بسبب جائحة كورونا.
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