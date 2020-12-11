شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الطلائع والجونة قبل صدام ضربة بداية الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه طلائع الجيش نظيره الجونة فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الأهلى فى المباراة النهائية بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

*نتائج الطلائع والجونة فى النسخة الأخيرة للدوري

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 ، وفى المقابل يسعى فريق الجونة لتحقيق الانتصار فى محاولة لتجنب نتائج الموسم الماضى ونجاته من الهبوط في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

*مواجهات الطلائع والجونة

تاريخيا، تعود مشاركات الفريقين إلى موسم 2009/2010 عندما صعد الجونة لأول مرة ، لعب الفريقين عشر مباريات فى تاريخ لقاءاتهم بمسابقة الدوري، بالإضافة إلى آخر مواجهة العام قبل الماضي فى كأس مصر.

تفوق الجونة تفوقا ملحوظا بتحقيق 5 انتصارات في الدوري، وفوز في الكأس، مقابل ثلاثة انتصارات للطلائع، وثلاثة تعادلات، سجل الجونة 17 هدفا، مقابل 17 هدفا للطلائع.

فى الموسم قبل الماضى، فاز طلائع الجيش بملعبه بخماسية دون رد، ورد الجونة اعتباره بملعبه بهدفين دون رد ، فى استاد الجونة، فشل الطلائع فى تحقيق أى فوز، فى حين فاز الجونة مرتين، وتعادلا في مثلهما.

يأتي الثنائي أحمد موسي كابوريا، والغاني بابا أركو في مقدمة هدافي المواجهات برصيد 3 أهداف.

أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت فى 11 سبتمبر 2020 بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى وفاز الطلائع بأربعة أهداف مقابل هدف على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، بينما فاز الجونة بهدفين دون رد سجلهما عمرو بركات وأكرم توفيق على استاد خالد بشارة بالدور الاول للمسابقة فى 21 ديسمبر 2019.

*العشرى يبحث عن تعويض إخفاق الكأس وشحاته يفتش عن الانطباع الجيد

وعقد طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بتدشين انطلاقة مميزة فى بطولة الدورى عن طريق الفوز على الجونة فى افتتاح المسابقة ليكون بمثابة نقطة البداية لمشوار مميز بعد التعاقد مع صفقات قوية ، فيما شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة تحقيق الانتصار لترك إنطباع جيد عن الفريق في أول جولة من المسابقة.

*تسعة صفقات للطلائع

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

* 4 صفقات للجونة

الجونة دعم صفوفه بالتعاقد مع كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة ، ونور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندري وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادي أسوان ومحمود الجزار، مدافع الأهلي كما قام بتمديد تعاقده مع والتر بواليا ولؤي وائل.