شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يقدم إيهاب جلال والصفقات الجديدة فى مؤتمر صحفى غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو مصر المقاصة مؤتمرا صحفيا مساء غد السبت، للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها لفريق الكرة، وكذلك إعلان وتقديم المدير الفنى الجديد للفريق، وذلك فى أحد فنادق مدينة نصر.
ومن المقرر أن يقوم المهندس أحمد عبد الخالق رئس لجنة الكرة بنادى المقاصة والمتحدث الرسمى بتقديم إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة، بجانب أكثر 8 لاعبين جدد تم التعاقد معهم قبل انطلاق الموسم الجديد، مع عرض تفاصيل تلك التعاقدات.
من جهته أكد أحمد عبد الخالق جاهزية فريق المقاصة لمباراة الأهلى بعد غد الأحد فى إطار الجولة الأولى للدوري، وأشار إلى أن المدير الفنى إيهاب جلال سيوجه رسالة طمأنة لجماهير المقاصة خلال المؤتمر الصحفى بخصوص الصفقات الجديدة التى دعم بها الفريق، وحول الاستعدادات القوية لمواجهة الأهلي.
ومن المقرر أن يختار ايهاب جلال 20 لاعبا عقب تدريب الفريق صباح غد السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الاهلي.
وأوضح وليد هويدى مدير الكرة أن المقاصة أنهى معسكره المغلق بالإسماعيلية، وعاد اللاعبون للقاهرة ليدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا استعدادا لموقعة الأهلى، والتي يسعى فيها الفريق لتحقيق نتيجة طيبة فى بداية الدورى أمام حامل اللقب.
من جهته أكد اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، أن الفريق ضم عدداً من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الكروى الجديد، مشيرًا إلى أن هناك حالة جيدة من الاستقرار الفنى والإدارى تم توفيرها للفريق، مما تجعله قادر على المنافسة بقوة والتواجد ضمن المربع الذهبى للدوري.
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