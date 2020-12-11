شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن رسمياً غياب حسين الشحات لمدة أسبوعين بسبب عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادي الأهلي غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب فى "ظافر" القدم، وقال الأهلي إن الشحات خضع لعملية جراحية فى ظافر القدم اليوم، الجمعة، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي.

ويغيب الشحات عن أولى مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يستهلها الأحمر أمام فريق سونيديب بطل النيجر للإصابة، حيث أجرى اللاعب جراحة اليوم، الجمعة، فى "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة 10 أيام على أقل تقدير، ليتأكد غياب الشحات عن اكثر من مباراة بالدوري قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها يوم 22 أو 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 للبطولة التي توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وبذلك يغيب الشحات عن إنطلاقة بطولتي الدوري والتى يستهلها الأحمر بعد غد، الأحد، أمام المقاصة، كما يغيب عن انطلاقة الفريق فى بطولة أفريقيا.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، هاتفيًّا مع نبيل مكى، سفير مصر فى النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب ، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفى تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.