شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام قياسية تنصب الأهلى على عرش الأكثر تتويجاً بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق النسخة رقم 62 من بطولة الدوري المصرى يستعد الأهلى للبحث عن تدشين رحلته الجديدة بحثاً عن اللقب السادس على التوالى والثالث والأربعين فى تاريخ القلعة الحمراء، متسلحاً بالأرقام القياسية التى يتزعمها فى تاريخ الإيجبشيان ليج، ونلقى عليها الضوء في السطور التالية..

*الأكثر تتويجاً

الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب بعدما نجح فى الفوز بالدرع 42 مرة، ومن ثم الوصول للنجمة الرابعة وبفارق 30 لقبًا عن أقرب ملاحقيه.

*الأكثر حصداً للنقاط

يملك الأهلى رقماً قياسياً وهو الحصول على 89 نقطة في موسم واحد وحققه بالموسم الأخير للمسابقة.

*الأكثر فوزاً

الأهلى ينفرد بالرقم القياسى لأكثر الأندية فوزاً في موسم واحد وحققه بالموسم الأخير حيث حصد 28 انتصاراً وخمسة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.

*الأقوى دفاعاً

الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالاضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط .

*ملك الكلين شيت

حراس مرمى الأهلي الأكثر خروجا بشباك نظيفة في تاريخ الدوري المصري في موسم واحد بعدما بلغت عدد المباريات التي حافظ فيها حراس مرمي الأهلي على نظافة شباكهم 28 مباراة وهو ماحدث في الموسم الأخير من خلال محمد الشناوى وحدث قبل ذلك في 24مباراة في موسم 1974-1975 وتكرر في موسم 2016-2017 .

*أكثر المدربين تحقيقاً للدورى أهلاوية

البرتغالي مانويل جوزيه هو أكثر المدربين حصولاً على لقب الدوري المصري بـ6 مرات، و يعد حسام البدري أكثر المدربين المصريين إحرازًا للقب بـ3 مرات، والاثنين حققا البطولات مع الأهلي.

*بطل أكبر فارق نقاط

أكبر فارق في النقاط بين البطل والوصيف كان في موسم 2004/2005 حين بلغ 31 نقطة لصالح الأهلي البطل عن إنبي الوصيف.

*أطول فترة بدون خسارة

يحتفظ الأهلي بأطول فترة بدون هزيمة في تاريخ الدوري المصري لمدة 71 مباراة من 19 مايو 2004 وحتى يناير 2007.

* ملك المتواليات

الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب الدوري بشكل متتالٍ، حيث يعد الأهلي الفريق الوحيد بين كافة فرق المسابقة الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية فأكثر، وينافس الأهلي نفسه في هذا الأمر بعدما تمكن من تحقيق اللقب 9 مواسم متتالية عندما هيمن على لقب البطولة لحظة انطلاقها عام 1948 وحتى مطلع الستينيات.

وعاد الأهلي في حقبة التسعينيات وفاز بدرع الدوري 7 مواسم متتالية، وفي الألفية الجديدة نجح الأهلي في تحقيق اللقب 8 مواسم متتالية.

وها هو يدخل الموسم الجديد حاملا للقب أخر 5 مواسم طامحا في تحقيق اللقب السادس على التوالي.

*بطل لا يعرف الهزيمة

الأهلي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري دون أن يتلقى أي خسارة وكان آخرها موسم 2016-2017، عندما خاض 34 جولة، فاز في 25 مباراة وتعادل في 9 مباريات ولم يخسر.