شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انطلاق الدوري للمرة الـ62 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الملايين من عشاق الكرة المصرية انطلاق النسخة 62 من بطولة الدوري الممتاز اليوم، الجمعة، وسط منافسة متوقعة أن تكون مُثيرة مثلما كانت الموسم الماضي، ولكن الأهلي حسم اللقب قبل نهاية البطولة بسبعة أسابيع، ونستعرض فى التقرير التالي بعض المعلومات والتساؤلات حول النسخة الجديدة من الدورى..

س: ما هى مباريات اليوم التى ينطلق بها الدوري؟

ج: تُقام اليوم ثلاث مباريات تجمع إنبى مع أسوان وطلائع الجيش مع الجونة والإنتاج الحربى مع سيراميكا فى الأسبوع الأول للمسابقة. ويستضيف إنبى نظيره أسوان فى الثانية والنصف ظهراً باستاد بتروسبورت، ويواجه طلائع الجيش نظيره الجونة فى الخامسة عصراً باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ويستدرج الإنتاج الحربى نظيره سيراميكا فى السابعة والنصف مساءً على استاد الأهلى بالسلام.

س: ماذا عن حامل أول وآخر لقب للدوري قبل ساعات من انطلاق النسخة الجديدة؟

ج:الأهلي هو بطل أول نسخة أقيمت فى 1948 كما أن الأهلي هو حامل آخر لقب الموسم الماضي، وهو صاحب الرقم القياسى فى تحقيق اللقب (42 لقباً).

س: من هو صاحب أسرع هدف فى الدوري؟

ج:-أسرع هدف مسجل فى تاريخ الدورى المصرى أحرزه أيمن يونس، صانع ألعاب نادى الزمالك، بعد مرور 13 ثانية من بداية اللقاء أمام السويس فى 1990.

س: من هو صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة؟

ج: صالح سليم، أسطورة الأهلى، صاحب الرقم القياسى فى تسجيل أكبر عدد من الأهداف فى مباراة واحدة، حيث أحرز 7 أهداف بمفرده فى مرمى الإسماعيلى موسم 57 - 58 وانتهت المباراة بفوز الأهلى 8 - 0.

س: من هو صاحب أول هدف رسمي في الدوري المصري

ج: أول هدف رسمى بالدورى الممتاز سجلة محمد أمين، مهاجم نادى الزمالك، فى 22 أكتوبر 1948 أمام النادى المصرى.