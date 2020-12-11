شكرا لقرائتكم خبر عن هتتعاقب لو جالك كورونا.. 10 تحذيرات شديدة اللهجة قبل بداية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة العديد من الضوابط الجديدة الخاصة بالموسم الكروى الجديد، الذى ينطلق اليوم، الجمعة، لمنع التخبط فى المسابقة والقضاء على السلبيات التى ظهرت فى الموسم الماضى، على أن يتم تفعيل هذه الضوابط بداية من الموسم الجديد، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

1_ الكراسى الموسيقية بين المدربين انتهت

قرر اتحاد الكرة منع المدربين من العمل فى أكثر من نادٍ بداية من الموسم المقبل، حيث يحق للمدرب العمل فى ناديين بحق أقصى حال استغناء النادى عنه، أما فى حال رحيل المدرب بإرادته فلا يحق له العمل فى أى نادٍ طوال الموسم، وألزم اتحاد الكرة الأندية بتوثيق عقود المدربين والإداريين، وفى حال الاستغناء عن أى مدرب يتم إخطار اتحاد الكرة بسبب الرحيل سواء برغبة المدرب أو النادى.

2_ الأندية لو مدفعتش اللاعب هيخلع بعد شهرين

يحق لأى لاعب، وفقا للائحة الموسم الجديد، فسخ عقده مع ناديه فى حال عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.

3_ هتتعاقب لو جالك كورونا

لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات الكورونا، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعباً، فيما سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمال طبى.

4_ سيارة الإسعاف أهم من حضور اللاعبين

لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون وجود سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوماً، وفى حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.

5_ هوجة كورونا تمنح متصدر البطولة درع الدوري

إذا أقيمت أقل من نصف مباريات الدوري وتوقف بسبب "كورونا" سيتم إلغاؤه، وسيشارك أفريقيا الفرق التى لعبت الموسم السابق، وإذا ألغي بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق الجدارة الرياضية والدوري بنفس ترتيبه وإعلان البطل والمشاركين.

6_ عطل الفار لن ينهى المباراة

حال حدوث عطل في تقنية الفيديو قبل بداية اللقاء أو خلاله ستكتمل المباراة بدون مشاكل، ونتيجتها تحتسب لأن "الفيديو" عامل مساعد.

7_ لو محضرتش المؤتمر هتدفع فلوس

لابد من حضور المدير الفنى لكل فريق، بجانب لاعب من كل فريق وفى حال الرفض توقع عليهم غرامة مالية.

8_ لازم تلعب 3 مباريات عشان تبقى بطل

وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة بندا جديدا فى اللائحة الخاصة بالموسم الجديد يفيد بعدم احتساب بطولة الدورى لأى لاعب لم يشارك فى 3 مباريات من عمر المسابقة، حيث كانت البطولة تحتسب قبل ذلك لأى لاعب دخل فى قائمة فريقه لمباريات الدورى، قبل تعديل الأمر ليصبح ضرورة مشاركة اللاعب فى 3 مباريات على الأقل لاحتساب البطولة له حال تتويج فريقه بها.

9_الأهلى لازم يسلم الدوري قبل النهاية بأسبوعين

ألزمت اللجنة بطل الدورى بتسليم الدرع لاتحاد الكرة بنفس حالته قبل انتهاء المسابقة بأسبوعين حتى يعاد تسليمه للبطل الجديد وفقا للائحة الجديدة.

10_الدورى شغال من غير فراعنة طوكيو

شددت اللجنة على استمرار المسابقة أثناء أولمبياد طوكيو التى تقام فى يوليو وأغسطس المقبل، بدون لاعبى المنتخب المنتخب الأولمبى الذين سيختارهم شوقى غريب وعددهم 18 لاعبا للبطولة، وهو ما وافق عليه أغلب الأندية.