شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حادث أيمن يونس.. مشجعون أوقفوه وهاجموه بسبب أوضاع فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحد شهود العيان الذى كان موجوداً فى واقعة الهجوم على أيمن يونس كواليس الحادث الذى تعرض له عضو لجنة الكرة فى الزمالك منذ قليل، وأكد شهود أن أيمن يونس أدى صلاة الجمعة فى مسجد بجوار الكومباوند السكنى الذى يسكن به، وأثناء رجوعه لمسكنه وقبل دخوله الكومباوند أوقفه بعض مشجعي الزمالك وسألوه عن فريق الكرة والأزمات التى يمر بها الفريق، وقاموا بمهاجمته وهو داخل السيارة ما أدى إلى تهشم الزجاج وإصابته ببعض الجروح والكدمات.

وتطورت الأحداث سريعا داخل نادي الزمالك بعدما اعتدت بعض الجماهير على أيمن يونس عضو لجنة الكرة، بخلاف حالة الغضب التي تسبب فيها داخل النادى وخارجه بعد تصرفاته وقراراته الأخيرة التى تسببت في هدم محاولات استقرار النادى.

الاعتداء على أيمن يونس

هاجمت عدد من جماهير الزمالك أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعد أداء صلاة الجمعة رافضة الارتباك الموجود فى النادى، والتفت الجماهير حوله وطالبته بالرحيل عن النادى احتجاجاً على طريقة إدارته للكرة فى الفترة الأخيرة، وسادت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الحكماء فى الزمالك بعد محاولات أيمن يونس عضو لجنة الكرة السيطرة على قطاع الكرة فى النادى وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول.

أيمن يونس يقدم استقالته بسبب فشل الكرة

وترددت أنباء، خلال الساعات الماضية، داخل نادى الزمالك عن تفكير أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك فى تقديم استقالته مساء اليوم، بعد اعتداء بعض الجماهير عليه عقب صلاة الجمعة اليوم.

فيما كشف مصدر داخل الزمالك أن يونس يدرس تقديم استقالته منذ أيام بسبب فشله فى فريق الكرة، وتوجيه اتهامات له داخل الزمالك بأنه وراء عدم استقرار فريق الكرة، وتلقى أعضاء لجنة الكرة شكاوى كثيرة ضد يونس بأنه يثير أزمات داخل الفريق لفرض السيطرة على قطاع الكرة بمفرده.

الغضب الجماهيرى وراء الاعتداء على أيمن يونس



فيما ترددت أنباء داخل نادى الزمالك خلال الساعات الماضية بأن سبب اعتداء الجماهير على أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك لفشله فى السيطرة علي أزمات فريق الكرة، رغم وعوده للجماهير الزملكاوية بأنه سيساهم فى استقرار الفريق عقب رحيل المجلس السابق.

وفسر بعض أعضاء نادى الزمالك سبب الاعتداء على أيمن يونس هو منحه وعوداً بحل أزمات فريق الكرة، إلا أن الواقع أثبت أنه زاد من أزمات الفريق بعدما دخل فى مشاكل مع عبد الحليم على مدير الكرة أدت لزيادة الأزمات فى الفريق.

تعديل العقود وراء تدهور علاقة أيمن يونس بلاعبى الزمالك



ومنح أيمن يونس، عضو لجنة الكرة فى نادي الزمالك، وعوداً لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بتعديل القيمة المالية لعقودهم السنوية، وفى مقدمتهم أحمد فتوح ومصطفي محمد وأحمد سيد زيزو.

وكشف مصدر داخل فريق الزمالك أن أيمن يونس بدأ يتنصل من وعوده بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادي، وبدأ تجاهل الرد على اتصالات اللاعبين، ما أدى لحالة غضب لدى اللاعبين من تهرب يونس من وعوده.

أيمن يونس يتفق على ملابس فرق الزمالك دون علم لجنة البكرى



وكشف مصدر داخل الزمالك عن تفاوض أيمن يونس مع شركات ملابس لتوفير ملابس للفرق الرياضية دون علم اللجنة المؤقتة التى تدير الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، وهو ما أغضب بعض أعضاء اللجنة.

وتحدث يونس مع شركة ألمانية كبرى للملابس الرياضية، ولكن المفاوضات فشلت سريعاً، بسبب طلبات أيمن يونس، فيما دخل يونس فى مفاوضات مع شركة دنماركية عن طريق مكتبها في دبى، إلا أن الشركة الدنماركية طلبت الحصول على ما يقرب من 5 ملايين جنيه فى الموسم حداً أدنى لتوريد ملابس للزمالك.

تفاصيل خناقة أيمن يونس وفاروق جعفر فى مكتب الوزير



وحدثت مشادة بين فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة فى الزمالك وأيمن يونس عضو اللجنة خلال اجتماعهما مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ أيام، بسبب رغبة الثنائي فى رئاسة اللجنة.

وتحدث أيمن يونس بأسلوب غير لائق عن فاروق جعفر، مؤكداً للوزير أن فاروق جعفر لم ينجح مع الفريق الأول عندما كان رئيساً للجنة الفنية فى عهد المجلس للسابق، رافضاً تواجد جعفر فى اللجنة سواء رئيسا أو عضوا، وهو ما أغضب فاروق جعفر ليدخل الثنائى فى مشادة عنيفة أنهاها أشرف صبحي بمنح كل منهما رئاسة لجنة من لجان الكرة لإرضائهما.

عبد الحليم على يرفض تدخل أيمن يونس فى فريق الكرة بالزمالك



وطلب عبد الحليم على، مدير الكرة، في الزمالك من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منع تدخل أيمن يونس عضو لجنة الكرة في شئون الفريق الأول.

وأكد العندليب لوزير الرياضة أن اللاعبين طلبوا أن يكون هناك مسئول واحد فقط عن الفريق لضمان التركيز، خاصة أن اللاعبين يتحدثون فى مشاكلهم مع أكثر من شخص وهو ما يجعلهم مشتتين، وهو ما وافق عليه اشرف صبحي ليتم ابعاد ايمن يونس عن الفريق الاول نهائيا.