شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يغيب عن الأهلي فى انطلاقة بطولتي الدوري وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب حسين الشحات لاعب الأهلى عن أولى مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى يستهلها الأحمر أمام فريق سونيديب بطل النيجر للإصابة، وأجرى اللاعب جراحة اليوم، الجمعة، فى "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة فى التدريبات لمدة 10 أيام على أقل تقدير ليتأكد غياب الشحات عن أكثر من مباراة بالدورى قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها يوم 22 أو 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة التى توّج بها الأهلى يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف فى المباراة النهائية.

وبذلك يغيب الشحات عن انطلاقة بطولتى الدورى والتى يستهلها الأحمر بعد غد، الأحد، أمام المقاصة، كما يغيب عن إنطلاقة الفريق فى بطولة أفريقيا.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، هاتفيًّا مع نبيل مكى، سفير مصر فى النيجر، للتنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة لمواجهة سونيديب، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفى تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.