إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن نادي سيراميكا كيلوباترا سلبية عينة جميع لاعبي الفريق الأول لفيروس كورونا ما عدا اللاعب الوسط صالح جمعة.

ونشر النادي عبر بيان رسمي له اليوم الجمعة أن إدارة كليوباترا تلقت إخطارًا من جانب اللجنة الطبية في اتحاد الكرة تؤكد أن جميع عينات لاعبي الفريق جاءت سلبية لفيروس كورونا ما عدا صالح جمعة.

وكان عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال اللاعب أعلن تعافي موكله من الإصابة بفيروس كورونا والتي كانت قد لحقت به خلال الشهر الماضي.

صالح جمعة كان قد انضم للفريق خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية بعد أن أنهى النادي الأهلي علاقته باللاعب بعد فسخ التعاقد.

ومن جانبه قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق استبعاد صالح جمعة من معسكر الفريق الذي يتأهب لمواجهة الانتاج الحربي اليوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من عمر دوري WE المصري.

وجاءت قائمة الفريق الذي يستعد لهذه المباراة كالآتي:

حراسة المرمى : محمود شكري - عامر عامر.

خط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال - أحمد محسن.

خط الوسط: عاشور الأدهم - محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفي ميسي.

خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم - ماكسويل.