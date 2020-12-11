قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز والمقرر لها غداً ضمن منافسات الجولة الأولي للدورى الممتاز.
جاءت قائمة الاتحاد كالتالي :
حراسة المرمي: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.
خط الدفاع : محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيي، السيد سالم، صبرى رحيل، محمودرزق.
خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل مانجا، عبد السميع إبراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، احمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه
خط الهجوم : خالد قمر، أحمد راشد، ويليامز روماريو.
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