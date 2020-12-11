هيثم الفيل يفتتح التسجيل لأسوان أمام إنبي

سجل فريق أسوان الهدف الأول في مرمى نادي إنبي، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-

2021.

وافتتح هيثم الفيل التسجيل لفريق أسوان في الدقيقة 50 من عمر المباراة من ضربة رأسية استقبله من الظهير الأيمن أحمد

أيمن، وسط حالة من السرحان لمدافعي ولاعبي إنبي.

ودخل هيثم الفيل بديلًا في الدقيقة 48 ل أحمد فتحي، لينتظر سولا دقائق ويفتتح التسجيل لفريق أسوان.

ويعد هدف هيثم الفيل أول أهداف الموسم الحالي 2020 – 2021 والنسخة 62.