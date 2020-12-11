ماركوس راشفورد يقرر مصيره مع مانشستر يونايتد

ترغب عدة فرق أوروبية كبيرة في التعاقد مع ماركوس راشفورد لكن المهاجم الإنجليزي الدولي يؤكد أنه يريد أن يمضي كل مسيرته في ناديه الحالي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز.

وتخرج راشفورد من أكاديمية يونايتد وأحرز هدفين في أول ظهور له مع الفريق الأول وكان ذلك في الدري الأوروبي في 2016 عندما كان عمره 18 عامًا. وحتى الآن أحرز 77 هدفًا في 232 مباراة مع النادي.

وقال راشفورد لرابطة المراسلين الرياضيين “بالنسبة لي أنا لا أنظر خارج حدود مانشستر يونايتد.

“عندما كنت صغيرًا لم أفكر في شيء خارج حدود مانشستر يونايتد. لا أتصور اللعب بقميص آخر”.

وجاءت تصريحات راشفورد (23 عامًا) بعد تتويجه بجائزة الرياضة من أجل التغيير الإجتماعي بسبب جهوده في توفير الطعام للأطفال الفقراء في بريطانيا.

وقال راشفورد إن علاقته بيونايتد قوية جدًا.

وأضاف المهاجم الشاب “أتحدث عن الفترة التي وفر لي فيها النادي مكانا للإقامة عندما كانت أمي تواجه صعوبات في المنزل،عندما كان عمري 11 عامًا. وبقيت هناك حتى أصبح عمري 16 أو 17 عامًا. لذا فالعلاقة أقوى مما يتصور البعض”.

وأردف قائلًا “منحني يونايتد فرصة التعبير عن الذات وأكتشاف موهبتي في كرة القدم”.