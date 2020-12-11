الزعيم جيرارد بعد التأهل في الدوري الأوروبي: رينجرز جاهز لأي تحديات

قال ستيفن جيرارد مدرب رينجرز إن لاعبيه قطعوا شوطًا كبيرًا هذا الموسم وأصبحوا جاهزين لأي تحديات بعد التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي عقب صدارة المجموعة الرابعة أمس الخميس.

وهز سيدريك إتين وإيانيس هاجي الشباك ليفوز رينجرز 2-صفر على ليخ بوزنان في بولندا ويتصدر المجموعة متقدمًا بنقطتين على بنفيكا بأربعة انتصارات وتعادلين.

وأبلغ جيرارد الصحفيين “أداؤنا على مدار المباريات الست يعني أننا نستحق أن نكون في المركز الأول.

“أعتقد أنه بمزيد من الخبرة كان يمكننا الفوز في المباريات الست لذا أنا فخور باللاعبين خلال هذا الموسم”.

وسيكون متصدر الدوري الاسكتلندي، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 26 مباراة هذا الموسم، في التصنيف الأول في قرعة دور 32 التي تقام يوم الإثنين.

وأضاف لاعب ليفربول السابق “الوجود على هذا المستوى والمنافسة والفوز على فرق بهذا المستوى يظهر أننا قطعنا خطوات كبيرة إلى الأمام كمجموعة. التحدي الآن هو هل نستطيع البناء على ذلك؟.

“نتطلع للقرعة يوم الإثنين. سنحتاج إلى قليل من الحظ، بالتأكيد نحن بحاجة إليه”.

وتابع “نأمل أن تكون لدينا تشكيلة كاملة عندما تعود مباريات الدوري الأوروبي في فبراير. لو حدث ذلك سنمثل تحديًا لأي فريق يواجهنا”.