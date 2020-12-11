بث مباشر | شاهد الجزيرة والوحدة في الدوري الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “الجزيرة والوحدة” في اهم مباريات اليوم الجمعة 11-12-2020 في الجولة التاسعة من الدوري الاماراتي.

تنقل مباراة “الجزيرة والوحدة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

تقام مباراة الجزيرة والوحدة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

يدخل المستضيف نادي “الجزيرة” المباراة وعينه على تحقيق الفوز الرابع على التوالي، من اجل الوصول إلى النقطة 20 واللحاق بنادي النصر والشارقة اللذان حققا الفوز لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد نادي الجزيرة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 2، وخسر مباراة واحدة امام “الشارقة”، وسجل لاعبوه 18 هدف، واستقبلت شباكه 7 اهداف كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

بينما يطمح الضيف “الوحدة” للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية امام “الفجيرة” وخسر قبلها امام “العين”.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فاز في 4 وتعادل في اثنين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 17 هدف واستقبلت شباكه 8 اهداف.

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