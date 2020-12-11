بث مباشر | شاهد الاتحاد والشباب في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاتحاد والشباب في اهم مباريات اليوم الجمعة 11-12-2020 في الجولة الثامنة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاتحاد والشباب” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تقام مباراة الاتحاد والشباب على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

يستقبل نادي الشباب نظيرة الاتحاد في مباراة هامة للغاية في مشوار الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

تعرض الشباب لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية امام “القادسية” هي الاولى للفريق في الدوري السعودي هذا الموسم، ليصبح الفارق بينه وبين المتصدر الهلال 5 نقاط.

ويتواجد الشباب في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، من 7 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 2، وتعرض للخسارة مرة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 اهداف.

على الجانب الآخر، يحتل نادي الاتحاد المركز الرابع برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن جاره وصاحب المركز الثالث “أهلي جدة”، وبفارق نقطتين عن خصمه الليلة نادي الشباب.

وحقق الاتحاد الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهما، وخسر مباراة واحدة في الدوري السعودي هذا الموسم، وسيسعى إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي للدخول في معترك الصدارة.

وتواجه الاتحاد والشباب منذ 9 أيام في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب التي ستقام يوم 4 يناير 2021 على ملعب “الجوهرة المشعة”.

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