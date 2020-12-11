بث مباشر | شاهد شباب الاهلي دبي والظفرة في الدوري الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “شباب الاهلي دبي والظفرة” في اهم مباريات اليوم الجمعة 11-12-2020 في الجولة التاسعة من الدوري الاماراتي.

تنقل مباراة “شباب الاهلي دبي والظفرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “محمد الشامسى”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “أحمد العبيدلى”.

تقام مباراة شباب الاهلي دبي والظفرة على استاد راشد بنادي شباب الاهلي دبي، وتنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يمر فريق شباب الاهلي دبي بفترة صعبة، إذ لم يحقق الفوز في الدوري الاماراتي هذا الموسم سوى في 3 مباريات من أصل ثمان جولات، وتعادل في 4، وخسر مرة واحدة على يد “الجزيرة”.

ويتواجد شباب الاهلي دبي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 13 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن الصدارة، وسيسعى الفرسان إلى تحقيق الفوز اليوم من أجل العودة مرة أخرى إلى المنافسة على المراكز المتقدمة.

بينما يقبع نادي الظفرة في المركز العاشر برصيد 11 نقطة، ولم يتذوق طعم الفوز منذ مباراتين، حيث تعادل في الجولة الماضية امام “الوحدة” وقبلها خسر ضد “اتحاد كلباء”.

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