شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يكشف سر الغضب الجماهيري من لجنة «البكري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، سر الانتقاد والهجوم الذي تتعرض له اللجنة القضائية واللجنة التنفيذية ولجنة الكرة هو الأكاذيب والمغالطات التي يتعمد البعض نشرها لتشويه القائمين على إدارة النادي وذلك بخلاف الحقيقة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد وتم الاتفاق على التجديد لساسى وبن شرقي.
ولا توجد أي أزمة بالنسبة لشيكابالا وأوباما وتعديل عقد زيزو، وشدد على أن فريق الكرة مقفول عليه تماما لضمان تركيز اللاعبين في بطولة الدوري ولا يوجد أزمة بالنسبة لتوفير المستحقات المالية.
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