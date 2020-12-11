شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: القبض على المعتدين على أيمن يونس خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر أمني أن قوة أمنية من ضباط مباحث قطاع 6 أكتوبر انتقلت إلى مكان الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، من مجهولين عقب صلاة الجمعة، بمنطقة 6 أكتوبر، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وجارٍ فحص الكاميرات الموجودة في الشارع لتحدد هوية مرتكبي الحادث.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم» أن فريق البحث سيتتبع خطوات مرتكبي الحادث بالاعتداء على الرئيس التنفيذي للنادي الزمالك وتحطيم سيارته، وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.