شكرا لقرائتكم الأهلي يذبح عجلين بعد تحقيق الثلاثية وقبل انطلاقة الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقدم مسئولو النادي الأهلي على "ذبح" عجلين ظهر اليوم ، الجمعة، بملعب التتش قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز التي يحمل الأهلي لقبها 42 مرة ، وقام الجهاز الفني بـ"ذبح" العجلين في التتش اليوم كنوع من أنواع التفاؤل قبل انطلاق منافسات الأهلي ببطولة الدوري التي يتطلع خلالها المارد الأحمر للحفاظ على اللقب المحلي ، ويخوض الفريق عصر اليوم مرانه على ملعب التتش ثم يختتم إستعداداته غداً لمباراة المقاصة.

من ناحية اخرى ، خضع لاعبو فريق الأهلى لجلسة تصوير خلال الأيام الماضية بالقميص الجديد، الذى سيظهر به الفريق بعد غدٍ، الأحد، فى أولى مباريات الفريق ببطولة الدورى للموسم الجديد، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات استلام القميص الجديد الذى سيظهر مع انطلاقة بطولة الدورى الممتاز التى يحمل الأهلى لقبها للمرة الـ42 فى تاريخه.

وأكد مسئولو الأهلى أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوى التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسى للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه، وكشف مسئولو الأهلى أن القميص الجديد لا يحمل النجمة التاسعة، رغم فوز الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الكاف فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة.