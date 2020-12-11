شكرا لقرائتكم خبر عن حضور 50 فرداً بمباريات الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة للموسم الجديد، أنه تم الاتفاق مع أندية الدورى الممتاز على حضور 50 مشجعاً فقط لمباريات الدورى الممتاز، بواقع 25 فرداً من مجلس إدارة كل نادٍ طرف فى المباراة، موضحاً أنه لا حضور جماهيرى فى الوقت الحالى بسبب فيروس كورونا.

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى موسمها الجديد 2020- 2021 حيث يقص فريقا إنبى وأسوان شريط المسابقة فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ثم يلتقى طلائع الجيش مع الجونة فى الخامسة عصراً على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم يواجه الإنتاج الحربى نظيره سيراميكا فى السابعة والنصف مساءً على استاد الأهلى والسلام.

7 فرق فقط هى من توجت باللقب على مدار 61 موسما، الأهلى هو الأكثر تتويجاً برصيد 42 لقبًا، وخلفه الزمالك بـ12 والإسماعيلى بـ3 ولقب وحيد لكل من الترسانة والمقاولون والأولمبى والمحلة.

الأهلى والزمالك هما الناديان الوحيدان فى تاريخ الدورى المصرى اللذان لم يهبطا لدورى الدرجة الثانية.

أسطورة الترسانة، حسن الشاذلي، هو الهداف التاريخى لمسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 173 هدفًا يليه حسام حسن فى المركز الثانى برصيد 168 هدفًا.

أكبر فارق فى النقاط بين البطل والوصيف كان فى موسم 2004/2005 حين بلغ 31 نقطة لصالح الأهلى البطل عن إنبى الوصيف.

البرتغالى مانويل جوزيه هو أكثر المدربين حصولاً على لقب الدورى المصرى بـ6 مرات، و يعد حسام البدرى أكثر المدربين المصريين إحرازًا للقب بـ3 مرات، والاثنين حققا البطولات مع الأهلي.

حسام حسن هو أكثر اللاعبين تتويجًا باللقب (14) بواقع 11 مع الأهلى و3 مع الزمالك