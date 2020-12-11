شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يدرس تقديم استقالته من الزمالك بعد فشله فى ملف الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية داخل نادي الزمالك عن تفكير أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بالزمالك، فى تقديم استقالته من منصبه مساء اليوم، بعد اعتداء بعض الجماهير عليه عقب صلاة الجمعة اليوم.
فيما كشف مصدر داخل الزمالك أن أيمن يونس يدرس تقديم استقالته منذ أيام بسبب فشله فى فريق الكرة، وتوجيه اتهامات له داخل الزمالك بأنه وراء عدم استقرار فريق الكرة.
وتلقى أعضاء لجنة الكرة شكاوى كثيرة ضد أيمن يونس بأنه يثير أزمات داخل الفريق بغرض فرض السيطرة على قطاع الكرة بمفرده.
وترددت أنباء قوية داخل نادى الزمالك خلال الساعات الماضية بأن سبب اعتداء الجماهير على أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك، منذ قليل، بسبب فشله فى السيطرة على أزمات فريق الكرة، رغم وعوده للجماهير الزملكاوية بأنه سيساهم فى استقرار الفريق عقب رحيل المجلس السابق.
وفسر بعض أعضاء نادى الزمالك سبب الاعتداء على أيمن يونس وهو منحه وعوداً بحل أزمات فريق الكرة، إلا أن الواقع أثبت أنه زاد من أزمات الفريق، بعدما دخل فى مشاكل مع عبد الحليم على مدير الكرة أدت إلى زيادة الأزمات.
وهاجمت عدد من جماهير الزمالك أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعد أداء صلاة الجمعة رافضة الارتباك الموجود فى النادى، والتفت الجماهير حوله وطالبته بالرحيل عن النادى احتجاجاً على طريقة إدارته للكرة فى الفترة الأخيرة، وسادت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الحكماء فى الزمالك بعد محاولات أيمن يونس عضو لجنة الكرة السيطرة على قطاع الكرة فى النادى وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول.
وكشف أحد أعضاء لجنة الحكماء أن أيمن يونس دائم التواجد فى النادي ويحاول السيطرة والتدخل فى كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فردية، ما دفعهم للحديث مع اشرف صبحي وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات أيمن يونس.
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