شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يدرس تقديم استقالته من الزمالك بعد فشله فى ملف الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية داخل نادي الزمالك عن تفكير أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بالزمالك، فى تقديم استقالته من منصبه مساء اليوم، بعد اعتداء بعض الجماهير عليه عقب صلاة الجمعة اليوم.

فيما كشف مصدر داخل الزمالك أن أيمن يونس يدرس تقديم استقالته منذ أيام بسبب فشله فى فريق الكرة، وتوجيه اتهامات له داخل الزمالك بأنه وراء عدم استقرار فريق الكرة.

وتلقى أعضاء لجنة الكرة شكاوى كثيرة ضد أيمن يونس بأنه يثير أزمات داخل الفريق بغرض فرض السيطرة على قطاع الكرة بمفرده.