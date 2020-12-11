شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل ينتقد كثرة الصفقات الجديدة: سلاح ذو حدين فى ضربة البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الدكتور طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، تصارع الفرق على ضم صفقات كثيرة، وبالتحديد الفرق الصاعدة، بالإضافة إلى أسوان الذى ضم 25 صفقة جديدة قبل انطلاق الموسم، وقال الشيخ طه فى تصريحات للاستوديو التحليلى على قناة أون تايم سبورت، "يجب أن يكون لكل فريق مشروع محدد فى الدورى، والمشروع معناه أنه من موسم لآخر يكون لدى أهداف لكن التعاقد مع 25 لاعبا أمر خطير، وأى مدرب هيشتغل بكل هذا العدد من اللاعبين الجدد، العملية مبالغ فيها، لكن على مستوى المنافسة الأعلى فى قمة الدورى ستكون المنافسة الكبيرة بين الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون، وهل الإسماعيلى يستطيع المنافسة معهم وتعديل أوضاعه؟.

وأضاف إسماعيل، الفرق التى حققت مراكز متقدمة فى الدورى استطاعت أن تبدأه بشكل قوى، وهو ما حدث مع الأهلى، بعدما وصل لـ 16 مباراة دون هزيمة، وأصبح يلعب بثقة والبداية مهمة جداً.

واختتم طه إسماعيل قائلا، "المدرب يحتاج فترة لاستكشاف اللاعبين والمباريات الودية لن تنمح الفرصة الكاملة لهذا الأمر، فالمباريات الرسمية لها وضع خاص، ومن سيتأخر فى استكشاف فريقه سيخسر نقاط البداية".

ويستضيف إنبى نظيره أسوان فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز فى نسخته رقم 62، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بحثاً عن تسجيل أول انتصار فى المسابقة، وفى المقابل يسعى تماسيح النيل لانطلاقة مميزة مع بداية الموسم.

*تاريخ مواجهات إنبى وأسوان

أسوان واجه فريق إنبى من قبل فى بطولة الدورى 8 مرات، شهدت تفوقا للفريق البترولي، حيث فاز إنبى فى 4 مواجهات، بينما فاز أسوان فى ثلاث مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وسجل الفريق البترولى فى شباك أسوان 12 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

*طولان يحذر من الاستهتار والشيشينى يبحث عن أول ثلاثة نقاط

من جهته حذر حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، لاعبيه من الاستهتار بفريق أسوان خاصة أن المنافس دعم صفوفه بعدد جيد من الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل الظهور بشكل أفضل فى الموسم الجديد.

فى سياق مختلف، طالب سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بتحقيق أول ثلاث نقاط فى المسابقة لتدشين موسم متميز بعد البقاء بين الكبار فى الموسم الماضى.