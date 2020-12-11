الإسماعيلي يعسكر في الإسكندرية اليوم لمواجهة المصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم فريق الاسماعيلى فى معسكر مغلق بالاسكندرية اليوم الجمعة باحد الفنادق استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب لحساب الجولة الأولى لمسابقة الدورى المحلى. وخاض لاعبو الفريق مران صباحى قبل السفر للمدينة الساحلية استعدادا للديربى المرتقب، وشهد المران التركيز على بعض الجمل الفنية التى يرغب ريكاردو المدير الفنى فى تطبيقها خلال المباراة، ويتطلع الدراويش لحصد الثلاث نقاط فى بداية مشواره بالدورى الجديد وسعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه لحجز مركز مميز بالمسابقة. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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