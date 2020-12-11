شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاسماعيلي استعدادا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلى ريكاردو قائمة لاعبيه التى ستغادر للاسكندرية استعدادا لملاقاة المصري البورسعيدي بعد غد الأحد باستاد برج العرب فى أول جولات مسابقة الدورى المصرى. القائمة شهدت تواجد الوافدون الجدد إضافة لفخر الدين بن يوسف وضمت القائمة فى حراسة المرمى، محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي. وفى خط الدفاع.. محمد هاشم، محمود البدري، مروان الصحراوي، رضوان شريفي، كاستيلو. وفى خط الوسط.. نادر مضان، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد بيومي، مدحت فقوسة، محمد عادل وفى خط الهجوم.. محمد الشامي، بنسون شيلونجو، أرى بابل، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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