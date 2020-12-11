شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصيب أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، باصابات في الرقبة في اعتداء من قبل مجهولين هاجموه بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بعد صلاة الجمعة، كما تحطم زجاج سيارته.

كان أيمن يونس قد دخل في وصلة من الهجوم المتبادل مع عدد من نجوم الزمالك بعد الحديث حول رغبته في بيع نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتوفير سيولة مالية لالجمعةلنادي بعد الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها.

الاعتداء علي أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادى الزمالك