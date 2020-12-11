شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الدورى يعود للدوران في نسخته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، اليوم الجمعة، النسخة الجديدة للدورى الممتاز لموسم 2020-2021، وسط مخاوف من الإلغاء بسبب جائحة كورونا، وتسابقت أندية الدورى نحو تدعيم صفوفها بصفقات متميزة من أجل المنافسة على المربع الذهبى، بينما تتجه الأنظار نحو الدرع من جانب الثلاثى المرشح للقب «الأهلى والزمالك وبيراميدز».



تقام البطولة بنظام دورة من دورين، ويتأهل البطل والوصيف إلى دورى أبطال إفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث وأحيانًا الرابع إلى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويهبط آخر ثلاثة فرق فى ترتيب الدورى إلى دورى الدرجة الثانية، فيما يتأهل متصدرو المجموعات فى دورى الدرجة الثانية إلى الدورى الممتاز.



يضم السجل الذهبى للهدافين التاريخيين للدورى نجوما كبارا، يتقدمهم حسن الشاذلى برصيد 187 وحسام حسن 167 ومصطفى 123 والسيد الضظوى 112 ومحمود الخطيب 107.



وتأهل للنسخة الجديد ثلاثة أندية هى: سيراميكا وغزل المحلة والبنك الأهلى، بينما هبط للقسم الثانى أندية طنطا ونادى مصر وحرس الحدود. ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 لقبا، يليه الزمالك بـ12 لقبا، ثم الإسماعيلى بـ3 ألقاب، ثم غزل المحلة والترسانة والأوليمبى والمقاولون العرب بلقب وحيد.