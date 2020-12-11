بالصور.. وادى دجلة يتصدر دورى الانزلاق الفني «الباتيناج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بالصور وادى دجلة يتصدر دورى الانزلاق الفنى «الباتيناج»

تصدر فريق نادى دجلة لانزلاق الفنى «الباتيناج» من منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري العام لموسم 2020-2021 بإجمالي 39 مركز متنوع وحصل 10 لاعبات المركز الاول و5 لاعبات حصلوا على المركز الثاني فيما احتل 8 لاعبات المركز الثالث ومثلهم في المركز الرابع و5 لاعبات في المركز الخامس و3 لاعبات حصلوا على المركز السادس

كما يواصل الفريق قيادة الدكتورة «كرستين نصحي» المدير الفني وال«ريهام الدسوقي» المدرب العام- تدريباتهم القوية استعداداً للجولة الثانية والاخيرة من بطولة الدوري العام التي ستحدد لقب بطولة الدوري.

لاعبات وادى دجلة للانزلاق الفني

لاعبات وادى دجلة للانزلاق الفني

لاعبات وادى دجلة للانزلاق الفني

لاعبات وادى دجلة للانزلاق الفني

لاعبات وادى دجلة للانزلاق الفني

لاعبات وادى دجلة للانزلاق الفني