شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإتهام الموجه إلى رئيس فيفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدع عام سويسري عن «أدلة» تشير إلى أن جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مذنب «بسوء الإدارة» من خلال قيامه برحلة على متن طائرة خاصة تحمل الاتحاد تكلفتها.



ويضاف هذا الاتهام الجديد غير الخاضع لتحقيق رسمي، إلى الإجراء القضائي المتخد بحق السويسري في 30 يوليو الماضي بتهمة «إساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال».



وقال الادعاء العام في بيان إنه «استناداً إلى تحقيقات أجريت» بشأن رحلة بطائرة خاصة بين سورينام وسويسرا يعود تاريخها إلى العام 2017، «يرى (المدعي الخاص) ستيفان كيلر أنه ينبغي فتح تحقيق جنائي بسوء الإدارة».



لكن القاضي «ليس ذا اختصاص بفتح تحقيق مماثل»، وبالتالي فقد أرسل استنتاجاته إلى مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري.



وقد عُيّن كيلر، وهو رئيس المحكمة العليا في منطقة أوبوالدون في وسط البلاد، «مدعياً استثنائياً» في أوائل يوليو للتحقيق في شبهات التواطؤ بين فيفا والمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.