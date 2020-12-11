شكرا لقرائتكم تشكيل إنبي وأسوان قبل افتتاحية الموسم الجديد بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان، عن تشكيل أبناء الجنوب الذى يستعد لمواجهة نظيره إنبى بعد قليل فى افتتاح مسابقة الدورى العام>

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود شبانة، محمد سوستة، إسلام سرى، عمرو الحلوانى، محمود صلاح، أحمد فتحى، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، عمرو ناصر.

كما أعلن حلمى طولان المدير الفنى لإنبى عن تشكيل الفريق البترولى الذى جاء كالتالى:

محمود جاد حارس مرمى، رامى صبرى، هشام عادل، كريم فؤاد، عبد الرحمن عامر، حامد إسماعيل، صلاح ريكو، دينو بيتر، مصطفى شلبى، إبراهيم جلال.

ويستضيف إنبى نظيره أسوان فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بحثاً عن تسجيل أول انتصار فى المسابقة، وفى المقابل يسعى تماسيح النيل لانطلاقة مميزة مع بداية الموسم.

أسوان واجه فريق إنبى من قبل فى بطولة الدوري 8 مرات، شهدت تفوقا للفريق البترولي، حيث فاز إنبي فى 4 مواجهات، بينما فاز أسوان في ثلاث مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وسجل الفريق البترولي في شباك أسوان 12 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

من جهته حذر حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لاعبيه من الاستهتار بفريق أسوان خاصة أن المنافس دعم صفوفه بعدد جيد من الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل الظهور بشكل أفضل فى الموسم الجديد.

فى سياق مختلف، طالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بتحقيق أول ثلاث نقاط فى المسابقة لتدشين موسم متميز بعد البقاء بين الكبار فى الموسم الماضى.