شكرا لقرائتكم حازم إمام ينصح الأندية بالتأني في إقالة المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح حازم إمام نجم الزمالك السابق مجالس إدارات الأندية فى الدورى المصري ، بضرورة التأنى فى اتخاذ قرارات إقالة المدربين مع بداية النسخة الجديدة من عمر مسابقة الدورى العام، وقال الثعلب الصغير فى تصريحات للأستوديو التحليلى لمباراة إنبى وأسوان فى افتتاح الدورى عبر قناة أون تايم سبورت:أتمنى من الأدارات أن تكون هادية وتتعلم من أخطاء الموسم الماضى وعلى الأقل تمنح المدرب فرصة 10 أسابيع قبل اتخاذ أى قرار فى حالة تراجع النتائج، فهناك فر ضمت صفقات كثيرة جداً تحتاج لوقت لاستكشافها.

أضاف: بعد الأسبوع السابع تحديداً يمكن تحديد العناصر الأفضل والفريق الذى يتحمل الضغط وكل هذه الأمور لذلك يجب أن تمنح الإدارات المدربين فرصة أكبر لاستكشاف الفرق أولاً

واختتم: أكيد إنبى هيتأثر بغياب محمد شريف لأنه كان هداف الفريق، وإنبى لا يلعب على الاستحواذ فلما تطلع الفرود الهداف وبعده أحمد على إعارة فمش عارف هيلعب بمين، ولكن عنده إبراهيم جلال من أسوان ممكن يبدأ بيه، ولكن إنبى كان بيلعب على سرعات محمد شريف ولذلك هيحتاج وقت لتعديل أسلوبه فى الهجمات.

ويستضيف إنبى نظيره أسوان فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بحثاً عن تسجيل أول انتصار فى المسابقة، وفى المقابل يسعى تماسيح النيل لانطلاقة مميزة مع بداية الموسم.

*تاريخ مواجهات إنبى وأسوان

أسوان واجه فريق إنبى من قبل فى بطولة الدوري 8 مرات، شهدت تفوقا للفريق البترولي، حيث فاز إنبي فى 4 مواجهات، بينما فاز أسوان في ثلاث مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وسجل الفريق البترولي في شباك أسوان 12 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

*طولان يحذر من الاستهتار والشيشينى يبحث عن أول ثلاثة نقاط

من جهته حذر حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لاعبيه من الاستهتار بفريق أسوان خاصة أن المنافس دعم صفوفه بعدد جيد من الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل الظهور بشكل أفضل فى الموسم الجديد.

فى سياق مختلف، طالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بتحقيق أول ثلاث نقاط فى المسابقة لتدشين موسم متميز بعد البقاء بين الكبار فى الموسم الماضى.