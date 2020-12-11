شكرا لقرائتكم أيمن يونس يدرس الاستقالة من الزمالك بعد فشله في إدارة لجنة الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ترددت انباء خلال الساعات الماضية داخل نادي الزمالك عن تفكير ايمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك في تقديم استقالته من منصبه مساء اليوم ، بحجة اعتداء بعض الجماهير عليه عقب صلاة الجمعة اليوم.

فيما كشف مصدر داخل الزمالك ان يونس يدرس تقديم استقالته منذ أيام بسبب فشله في فريق الكرة وتوجيه اتهامات له داخل الزمالك بانه وراء عدم استقرار فريق الكرة وتلقي أعضاء لجنة الكرة شكاوى كثيرة ضد ايمن يونس بانه يثير أزمات داخل الفريق بغرض فرض السيطرة علي قطاع الكرة بمفرده.

فيما ترددت انباء داخل نادي الزمالك خلال الساعات الماضية ان سبب اعتداء الجماهير علي ايمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك منذ قليل بسبب فشله في السيطرة علي أزمات فريق الكرة ، رغم وعوده للجماهير الزملكاوية بأنه سيساهم في استقرار الفريق عقب رحيل المجلس السابق.

وفسر بعض أعضاء نادي الزمالك سبب الاعتداء علي ايمن يونس هو قيامه بمنح وعود بحل أزمات فريق الكرة، الا ان الواقع اثبت انه زاد من أزمات الفريق بعدما دخل في مشاكل مع عبد الحليم علي مدير الكرة أدت الي زيادة الازمات في الفريق.

وهاجمت عدد من جماهير الزمالك أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعد أداء صلاة الجمعة رافضة الارتباك الموجود فى النادى، والتفت الجماهير حوله وطالبته بالرحيل عن النادى احتجاجاً على طريقة إدارته للكرة فى الفترة الأخيرة، وسادت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الحكماء فى الزمالك بعد محاولات أيمن يونس عضو لجنة الكرة السيطرة على قطاع الكرة فى النادى وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول.

وكشف أحد أعضاء لجنة الحكماء أن أيمن يونس دائم التواجد فى النادي ويحاول السيطرة والتدخل فى كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فردية، ما دفعهم للحديث مع اشرف صبحي وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات أيمن يونس.

وفى وقت سابق، طالب أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بإحضار كوادر لإدارة الكرة بالنادى الأبيض، حيث يترأس أيمن يونس لجنة الكرة فى الوقت الحالى بقلعة ميت عقبة، وقال عيد عبد الملك عبر حسابه على "تويتر"، "بتمني من الاسماء الي فشلت قبل كدة في ادوارها كمسؤليين عن الكورة في نادي الزمالك تنسحب من المشهد من نفسها و اتمني اصحاب القرار يحسو بنبض الجماهير و يجيبو ناس عارفة قدر و قيمة نادي الزمالك الي عنده كوادر كتير محترمة و يتولي الاصلح لادارة المنظومة الكروية في النادي".