شكرا لقرائتكم طه إسماعيل ينتقد مبالغة الأندية في ضم صفقات كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الدكتور طه إسماعيل نجم الأهلى السابق، صراع الفرق على ضم صفقات كثيرة وبالتحديد الفرق الصاعدة بالإضافة إلى أسوان الذى ضم 25 صفقة جديدة قبل انطلاق الموسم، وقال الشيخ طه فى تصريحات للاستوديو التحليلى على قناة أون تايم سبورت: يجب أن يكون لكل فريق مشروع محدد فى الدورى، والمشروع معناه أنه من موسم لآخر يكون عندى أهداف لكن أجيب 25 لاعب ده أمر خطير، وأى مدرب هيشتغل وهو معاه كل العدد ده من اللاعبين الجدد، العملية مبالغ فيها، لكن على مستوى المنافسة الأعلى فى قمة الدورى هيكون فى منافسة كبيرة بين الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون وهل الاسماعيلى هيقدر ينافس معاهم ويعدل أوضاعه؟.

أضاف: الفرق التى حققت مراكز متقدمة فى الدورى هى من استطاعت أن تبدأه بشكل قوى، وهو ما حدث مع الأهلى، بعدما وصل لـ 16 مباراة بدون هزيمة، وأصبح يلعب بثقة والبداية مهمة جداً.

واختتم: المدرب يحتاج فترة لاستكشاف اللاعبين والمباريات الودية لن تنمح الفرصة الكاملة لهذا الأمر فالمباريات الرسمية لها وضع خاص، ومن سيتأخر فى استكشاف فريقه سيخسر نقاط البداية.

ويستضيف إنبى نظيره أسوان فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بحثاً عن تسجيل أول انتصار فى المسابقة، وفى المقابل يسعى تماسيح النيل لانطلاقة مميزة مع بداية الموسم.

*تاريخ مواجهات إنبى وأسوان

أسوان واجه فريق إنبى من قبل فى بطولة الدوري 8 مرات، شهدت تفوقا للفريق البترولي، حيث فاز إنبي فى 4 مواجهات، بينما فاز أسوان في ثلاث مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وسجل الفريق البترولي في شباك أسوان 12 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

*طولان يحذر من الاستهتار والشيشينى يبحث عن أول ثلاثة نقاط

من جهته حذر حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لاعبيه من الاستهتار بفريق أسوان خاصة أن المنافس دعم صفوفه بعدد جيد من الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل الظهور بشكل أفضل فى الموسم الجديد.

فى سياق مختلف، طالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بتحقيق أول ثلاث نقاط فى المسابقة لتدشين موسم متميز بعد البقاء بين الكبار فى الموسم الماضى.