شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينصح إدارات الأندية: امنحوا المدربين فرصة للأسبوع العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح حازم إمام، نجم الزمالك السابق، مجالس إدارات الأندية فى الدورى العام بضرورة التأنى فى اتخاذ قرارات إقالة المدربين مع بداية النسخة الجديدة من عمر مسابقة الدورى العام، وقال الثعلب الصغير فى تصريحات للاستوديو التحليلى لمباراة إنبى وأسوان بافتتاح الدورى عبر قناة أون تايم سبورت، "أتمنى من الإدارات أن تكون هادئة وتتعلم من أخطاء الموسم الماضى، وعلى الأقل تمنح المدرب فرصة 10 أسابيع قبل اتخاذ أى قرار فى حال تراجع النتائج، فهناك فرق ضمت صفقات كثيرة جداً تحتاج لوقت لاستكشافها".

وأضاف الثعلب، بعد الأسبوع السابع تحديداً يمكن تحديد العناصر الأفضل والفريق الذى يتحمل الضغط وكل هذه الأمور، لذلك يجب أن تمنح الإدارات المدربين فرصة أكبر لاستكشاف الفرق أولاً.

واختتم حازم إمام قائلا، "بالتأكيد إنبى سيتأثر بغياب محمد شريف لأنه كان هداف الفريق، وإنبى لا يلعب على الاستحواذ فعندما تفقد الهداف وبعده أحمد على إعارة، مش عارف هيلعب بمين، ولكن عنده إبراهيم جلال من أسوان ممكن يبدأ بيه، ولكن إنبى كان بيلعب على سرعات محمد شريف ولذلك هيحتاج وقت لتعديل أسلوبه فى الهجمات.

ويستضيف إنبى نظيره أسوان فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بحثاً عن تسجيل أول انتصار فى المسابقة، وفى المقابل يسعى تماسيح النيل لانطلاقة مميزة مع بداية الموسم.

*تاريخ مواجهات إنبى وأسوان

أسوان واجه فريق إنبى من قبل فى بطولة الدوري 8 مرات، شهدت تفوقا للفريق البترولي، حيث فاز إنبي فى 4 مواجهات، بينما فاز أسوان في ثلاث مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وسجل الفريق البترولي في شباك أسوان 12 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

*طولان يحذر من الاستهتار والشيشينى يبحث عن أول ثلاثة نقاط

من جهته حذر حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لاعبيه من الاستهتار بفريق أسوان خاصة أن المنافس دعم صفوفه بعدد جيد من الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل الظهور بشكل أفضل فى الموسم الجديد.

فى سياق مختلف، طالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بتحقيق أول ثلاث نقاط فى المسابقة لتدشين موسم متميز بعد البقاء بين الكبار فى الموسم الماضى.