شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصفقات الجديدة لأندية الإيجبشيان ليج قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مسابقة الدورى المصرى بنسختها الجديدة 2020 – 2021، اليوم الجمعة، وسط طموحات وأحلام مختلفة لعدد كبير من الأندية الحالمة بالمنافسة على اللقب ما يرشح النسخة 62 بعد التدعيمات الأخيرة للفرق لتكون الأقوى فى التاريخ.

ونجحت الأندية المصرية فى دعم صفوفها بصفقات قوية نرصدها فى السطور التالية..

*الأهلى

تعاقد الأهلى مع ثلاث صفقات جديدة، هي المغربى بدر بانون لاعب الرجاء المغربى وطاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة بجانب استعادة الخماسى المعار أكرم توفيق ومحمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

*الزمالك

الزمالك لم يُدعم صفوفه سوى بصفقة وحيدة هى الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي قادما من الصفاقسي لـ 3 مواسم، وعودة أحمد فتوح ومحمد أشرف روقة وحميد أحداد من الإعارة.

*بيراميدز

عقد بيراميدز 8 صفقات جاءت كالتالي: أحمد فتحي وشريف إكرامي بعد نهاية عقديهما مع الأهلي، وأحمد الشيخ بعد استغناء الأهلي عنه، بالإضافة لرمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم المنتخب قادمًا من أسوان، وأحمد سامي لاعب المقاصة السابق الذي خاض الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش، واستعارة محمود صابر لاعب منتخب الشباب، من نادي النجوم.

كما أبرم بيراميدز عقدا جديدا مع لاعبه أحمد حمودي بعد عدم قيده الموسم الماضي، ليقيده في قائمة الموسم الحالي.

*الإسماعيلى

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربى، بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

*طلائع الجيش

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسع صفقات بالميركاتو الصيفى هى: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

*الجونة

الجونة دعم صفوفه بالتعاقد مع كلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة ، ونور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندري وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادي أسوان ومحمود الجزار مدافع الأهلي، كما قام بتمديد تعاقده مع والتر بواليا ولؤي وائل.

*الإنتاج الحربى

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.

*سيراميكا

وتعاقد سيراميكا مع 22 صفقة للموسم الجديد، هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو"، وصالح جمعة بعدما فسخ عقده مع الأهلي، كوامي بونسو لاعب الترجي، محمد حسن من الزمالك، الغاني وينفول كوبينا، خالد صبحي من الجونة وعامر عامر من الإنتاج الحربيو سيف تقا وماكسويل باكوه بالإضافة للمدافع التونسي سيف تقا، والجناح الغاني ماكسويل باكوه.

*إنبى

واستطاع نادى إنبي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم رباعي أسوان (إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي وأحمد خالد) والمحترف التونسي القادم من فريق النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس وصلاح ريكو القادم من فريق مصر المقاصة والمحترف البوركيني إسماعيل ساوادوجو.

*أسوان

فيما نجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 25 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، إسلام صالح، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

*البنك الأهلى

تعاقد البنك الأهلى الوافد الجديد للدوري المصرى مع 23 صفقة وهم أحمد علي كامل من بيراميدز ومحمد كوفي من سموحة وأحمد ياسين من المقاصة والغيني موسى دياوارا من الإنتاج الحربي وفادي فريد من أسوان ومحمود السيد من المقاولون وأسامة إبراهيم ومحمد مجدي الجمل من الإسماعيلي، ومحمد بسيوني ومحمود قاعود من إنبي ومحمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان على سبيل الإعارة من الأهلي، ومحمد أبو المجد "بوشا" وعاصم صلاح من طلائع الجيش وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري وأحمد شرويدة مهاجم حرس حرس الحدود ومعروف يوسف من الزمالك واليوناني بوزاس فاسيليوس من وادي دجلة والتونسي محمد المثناني من النجم الساحلي ومحمود الزنفلي حارس الاتحاد السكندري ومحمد هاني لاعب المقاولون الصاعد.

*وادى دجلة

وقام مسؤلو وادي دجلة بتدعيم الفريق ب 14 لاعبا هم مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة إنتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب " ريعو " ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلى مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني

*الاتحاد السكندرى

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع عدد كبير من الصفقات هي الجاميكي رومايو وليامز وداميون لوي وعبد السميع سيمو وعمار حمدي ومحمد عطوة وحسام عاشور وكريم يحيي ومحمد عطوة وتجديد إعارة الايفواري رزاق سيسيه .

*المقاولون العرب

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

*غزل المحلة

ونجح مجلس إدارة نادى غزل المحلة بتدعيم صفوف الفريق حتى الآن بـ9 لاعبين ، حيث تم تمديد إعارة محمود صلاح لاعب الإسماعيلي لموسم إضافى بعدما إنضم أيضا على سبيل الإعارة الموسم الماضى وشارك فى صعود فريقه للممتاز.

كما تم التعاقد مع كل من خالد لطفى "منتخب السويس" ، أحمد الشيخ "نادى مصر" ، عمرو شعبان "حارس مرمى الرجاء" ، أحمد حسن "وادى دجلة" ، أحمد عيد "سيراميكا" ، إسلام فؤاد "طنطا" ، إيمانويل إيجبتور "الداخلية" و النيجيرى ايدو موسيس لاعب حرس الحدود ومصر المقاصة السابق لمدة موسمين.

*سموحة

تعاقد سموحة مع 12 صفقة وهى محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي والمغربي عبد الكبير الوادي مهاجم وادي دجلة والسوداني أطهر الطاهر مدافع الهلال السوداني السابق ومحمد محسن ليلة من الجونة وعمر ميرا وعلي غزال المحترف لاعب لاريسا اليوناني بجانب تمديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي العائد من نادي سبارتا براغ التشيكي والتونسي رفيق كابو مهاجم وادي دجلة لمدة موسم واحد بالإضافة للتعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون الذي كان معارا الموسم الماضي لطنطا بمليون جنيه وأحمد الرفاعي مدافع الداخلية واللاعب الناشئ محمد شوقي.

*مصر المقاصة

شهد فريق مصر المقاصة عملية إحلال وتجديد في صفوفه وقام مسؤلو النادي بضم 10 لاعبين هم عماد فتحي وأحمد عادل " ميسي" والليبي مفتاح طقطق من المصري وأسامة العزب هشام محمد من الإتحاد السكندري ومحمود غزالي من فريق التقدم السعودي وأحمد متعب من دمنهور وعبده وزة من بني سويف ولاعبين تحت السن على سبيل الإعارة من الزمالك وهما خالد مصطفى ويوسف مرعي كما إستعاد الفريق مهاجمه مروان حمدي بعد إنتهاء إعارته لوادي دجلة

*المصرى البورسعيدى

وتعاقد المصرى مع تسعة لاعبين وهم أحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى السابق وثنائى الزمالك محمد عنتر وأحمد رفعت بعقد بيع نهائى لمدة 3 سنوات ، وثلاثى نادى مصر عصام ثروت حارس المرمى ومصطفى سلطان وعلاء عطا ، وأحمد دعدور حارس بيراميدز السابق ، وأخيرا الكونغولى كازادى كاسنجو مهاجم الوداد البيضاوى المغربى السابق ومعاذ أنور مدافع الاهلى الشاب.