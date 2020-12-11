شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يشارك فى بطولة بلكونى بإيطاليا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، دعوة من الاتحاد الإيطالى للعبة للمشاركة فى منافسات بطولة بلكونى التى تقام فى الفترة من 14 إلى 18 يناير المقبل، على مستوى المنتخبات، ومن المقرر أن يتم تعديل موعد التجارب التى كان مقررا إقامتها يومى 25 و26 ديسمبر الجارى، فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة، حتى يتم إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر البعثة، وكذلك سفر بعثة المنتخب إلى فرنسا والمقرر مشاركته فى بطولة هنرى دولجان الشهر المقبل أيضا.

ويشارك فى التصفيات اللاعبون الحاصلون على أول 3 مراكز فى أعوام 2018/2019، و 2019/2020 ويقيم اتحاد المصارعة تجارب لاختيار العناصر المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فبراير المقبل، و التى تدخل ضمن التصنيف العالمى، للتأهل إلى الأولمبياد، وكان من المقرر إقامة البطولة أبريل الماضى، إلا أن الاتحاد الدولى قرر تأجيل جميع البطولات بسبب فيروس كورونا، ليتم إقامتها فبراير القادم، خاصة وأن الاتحاد الدولى للعبة، قرر تأجيل بطولات العالم للناشئين و الشباب، مع إقامة بطولة الرجال بصعوبة، بصربيا، بسبب الموجة الثانية من الفيروس .

وقرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار تعيين محمود حامد مديرا فنيا لمنتخب السيدات بدلا من ممدوح فرج، على أن يتولى حامد تدريب اللاعبات فى إطار خطة الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .