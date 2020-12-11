شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى الأكثر تتويجاً بالدورى.. 7 أندية فازت بالإيجيبشن ليج على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز فى موسمها الجديد 2020- 2021 حيث يقص فريقا إنبى وأسوان شريط المسابقة فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ثم يلتقى طلائع الجيش مع الجونة فى الخامسة عصراً على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم يواجه الإنتاج الحربى نظيره سيراميكا فى السابعة والنصف مساءً على استاد الأهلى والسلام.

7 فرق فقط هى من توجت باللقب على مدار 61 موسما، الأهلي هو الأكثر تتويجاً برصيد 42 لقبًا، وخلفه الزمالك بـ12 والإسماعيلى بـ3 ولقب وحيد لكل من الترسانة والمقاولون والأولمبي والمحلة.

الأهلى والزمالك هما الناديان الوحيدان في تاريخ الدوري المصري اللذان لم يهبطا لدوري الدرجة الثانية.

أسطورة الترسانة، حسن الشاذلي، هو الهداف التاريخي لمسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 173 هدفًا يليه حسام حسن في المركز الثاني برصيد 168 هدفًا.

أكبر فارق في النقاط بين البطل والوصيف كان في موسم 2004/2005 حين بلغ 31 نقطة لصالح الأهلي البطل عن إنبي الوصيف.

البرتغالي مانويل جوزيه هو أكثر المدربين حصولاً على لقب الدوري المصري بـ6 مرات، و يعد حسام البدري أكثر المدربين المصريين إحرازًا للقب بـ3 مرات، والاثنين حققا البطولات مع الأهلي.

حسام حسن هو أكثر اللاعبين تتويجًا باللقب (14) بواقع 11 مع الأهلي و3 مع الزمالك.