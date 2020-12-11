شكرا لقرائتكم خبر عن دورى 2021.. 10 معلومات مهمة عن الإيجبشيان ليج قبل ضربة البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود عجلة مسابقة الدورى المصرى للدوران من جديد فى نسخة 2020 -2021 بعد فاصل من التغييرات الجذرية فى لوائح قيد اللاعبين، وما تبعها من انتقالات مكوكية فى الميركاتو الصيفى، وتقام اليوم ثلاث مواجهات مثيرة تجمع إنبى وأسوان وطلائع الجيش مع الجونة والإنتاج الحربى مع سيراميكا.

وبهذه المناسبة نستعرض أهم المعلومات عن المسابقة المحلية فى السطور التالية:

-"61" عدد نسخ البطولة

-أول نسخة أقيمت فى 22 أكتوبر 1948

-صاحب أول لقب: النادى الأهلى

-صاحب الرقم القياسى فى تحقيق اللقب: النادى الأهلى (42 لقباً)

-آخر بطل: النادى الأهلى

-أسرع هدف مسجل فى تاريخ الدورى المصرى أحرزه أيمن يونس، صانع ألعاب نادى الزمالك، بعد مرور 13 ثانية من بداية اللقاء أمام السويس فى 1990.

- صالح سليم، أسطورة النادى الأهلى، صاحب الرقم القياسى فى تسجيل أكبر عدد من الأهداف فى مباراة واحدة، حيث أحرز 7 أهداف بمفرده فى مرمى الإسماعيلى موسم 57 - 58 وانتهت المباراة بفوز الأهلى 8 - 0

-على أبوجريشة، مهاجم نادى الإسماعيلى، أصغر هداف للدورى المصرى منذ بدء المسابقة عام 1948 وحتى الآن وأصبح هدافًا للدورى موسم 66 - 67 وعمره 19 عاماً و4 أشهر.

-أول هدف رسمى بالدورى الممتاز سجلة محمد أمين، مهاجم نادى الزمالك، فى 22 أكتوبر 1948 أمام النادى المصرى.

-أول هاتريك فى الدورى الممتاز سجله اللاعب سعد رستم، لاعب الزمالك أيضًا، فى 22 أكتوبر 1948 أمام النادى المصرى.

-"176" هدفًا لحسن الشاذلى الهداف التاريخى للمسابقة.